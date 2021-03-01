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01.03.2021 12:03

В Белгороде появится смотровая площадка

В Белгороде обустроят еще одну смотровую площадку. Решение об этом было принято во время рабочей проездки по городу врио главы региона Вячеслава Гладкова и мэра областного центра Юрия Галдуна. Смотровая площадка появится на проспекте Ватутина в районе Пушкинской библиотеки-музея.
Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода

- Здесь открывается красивая панорама города. Место пользуется популярностью и должно стать современным и удобным для горожан, - отметил Юрий Галдун.

Пока красивым видом на Белгород горожане любуются, сидя на деревянной скамье. Архитекторы развили тему в проекте, предусмотрев выносную конструкцию. Под ней, внизу склона, отремонтируют старую детскую площадку, установят новые игровые элементы. С этой просьбой Вячеславу Гладкову и Юрию Галдуну обратились местные жители. Представленным уже сегодня проектом они остались довольны.

Общая площадь территории, которую планируют преобразить - 5680 квадратных метров. В ландшафтном озеленении предлагается использовать многолетники. В 2019 году возле библиотеки высадили дуб черешчатый по программе "Знаковые деревья Белгородской области".

- Этот дуб будет огромный, ему ничего не будет мешать. В связи с тем, что рядом находится Пушкинская библиотека, установим тематический арт-объект - скульптуру ученого кота из сказки Пушкина, - рассказал Юрий Галдун.

Фото: Мэрия Белгорода
В Белгороде 23 проекта детских площадок предложены к обсуждению

Вячеслав Гладков предложения по обустройству этого общественного пространства одобрил.

Еще одна точка рабочей поездки - спортивная площадка во дворе дома на улице Левобережной, 10. Благоустройство территории площадью 96 квадратных метров предусматривает мощение тротуарной плиткой, замену поребрика, озеленение. На площадке с резинокордовым покрытием установят оборудование для занятий теннисом, бадминтоном, футболом, воркаутом. Работы планируется завершить к 1 сентября. В ходе обсуждения решили внести изменения: беговые дорожки уберут, баскетбольные кольца, скамейки, урны добавят.

Врио губернатора области пообещал жителям процесс реконструкции держать на контроле:

- Приедем, посмотрим, как сделали, а вы посмотрите, как получилось, решите, что хотелось бы еще улучшить. Где‑то нужно теннисные столы добавить, где‑то для людей старшего возраста поставить тренажеры, - отметил он.

Напомним, всего в 2021 году в Белгороде планируется обустроить 102 детские игровые и спортивные площадки. 23 проекта уже подготовлены и обсуждаются жителями Белгорода.

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