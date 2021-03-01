В Якутии ограничения по коронавирусу продлили до 15 марта

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, в соответствии с которым режим ограничений, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, продлен до 15 марта.

До этого времени продляются все введенные ранее ограничения, включая режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Исключение сделано для населенных пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения с внешним миром.

Этим же документом, опубликованным на официальном информационном портале республики, с 1 марта сняты ограничения по режиму работы объектов, предназначенных для занятий физкультурой и спортом.