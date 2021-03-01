Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2021 года № 1691 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) в абзаце первом слова "1 марта 2021 года" заменить словами "15 марта 2021 года";

б) абзац шестой признать утратившим силу;

2) подпункт "р" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"р) спортивных залов, крытых манежей, лыжных баз, крытых ледовых катков, спортивно-досуговых организаций для занятий граждан физической культурой и спортом, тренировочных занятий по программам дополнительного образования и спортивной подготовки, а также центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" при условии соблюдения Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена.

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 4 июня 2020 года;".

2. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующее изменение:

1) пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 2 марта 2021 года по 15 марта 2021 года".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







