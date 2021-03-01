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01.03.2021 13:59
Рубрика: Происшествия

Под Кировом девочку высадили из автобуса из-за одного рубля

Текст: Яна Шамаева

В социальных сетях Кирова появилась информация о том, что 12-летнюю девочку высадили из автобуса, потому что ей не хватило одного рубля на проезд. Случай произошел еще 25 февраля, однако известно о нем стало только сегодня.

Фото: iStock
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Кондуктор рейсового автобуса №33, следовавшего по маршруту "поселок Садаки - Киров", попросила ребенка выйти несмотря на то, что было поздно, а температура на улице опустилась ниже 20 градусов по Цельсию.

Проверку информации начала прокуратура Кировской области.

- Оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, недавно президент подписал закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. Речь идет о детях, которые едут без взрослых.

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