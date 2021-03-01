СК считает смерть ребенка в мороз в Саратовской области криминальной

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пятилетнего мальчика.

Как сообщала "РГ", в городе Вольске в понедельник утром на улице тело мальчика обнаружил водитель, развозивший хлеб.

По данным пресс-службы областного управления СК, дело возбуждено по признакам убийства малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии. Ранее следователи заявили, что при осмотре тела мальчика, который был без верхней одежды, признаков насильственной смерти обнаружено не было. В свою очередь по сведениям прокуратуры ребенок страдал психическим заболеванием.

По информации следствия в настоящее время ведутся поиски лица, которое может быть причастно к смерти ребенка, также в ходе расследования планируется дать оценку действиям родителей мальчика и сотрудников органов профилактики, которые контролировали условия жизни семьи.