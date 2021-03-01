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01.03.2021 16:55
Рубрика: Происшествия

Пропавшая в Томске школьница найдена живой

Текст: Наталья Граф (Томск)

В Томске завершены поиски пропавшей десятилетней школьницы. Сотрудники ГИБДД установили местонахождение девочки.

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- Девочка найдена! Жива! - сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Напомним, сегодня полицейские и волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" на протяжении нескольких часов разыскивали десятилетнюю девочку, пропавшую по дороге в школу.

О пропаже школьницы в полицию сообщили ее родители. По их словам, 1 марта около 7 часов 30 минут девочка ушла из дома по улице 2-я Рабочая в школу и не вернулась.

По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В настоящее время школьница доставлена в отдел полиции, где с ней беседуют следователи.

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