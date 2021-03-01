СК начал проверку по факту смерти экс-солистки Little Big

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проверку обстоятельств смерти бывшей солистки Little Big Анны Кастельянос, которая была обнаружена мертвой в своей квартире на Рыбацком проспекте.

Как сообщает СК по Петербургу, внешних признаков насильственной смерти на теле 39-летней женщины не обнаружено. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, она должна дать ответ на вопрос, почему погибла артистка.

У Анны Кастельянос было несколько серьезных заболеваний, из-за которых артистке еще в детстве присвоили третью группу инвалидности. Рост Анны составлял всего 130 сантиметров. Но это не мешало петербурженке стать солисткой в известном на весь мир музыкальном коллективе, сниматься в кино и владеть тату-салоном.

Из Little Big Кастельянос ушла в 2014 году, но продолжала активно следить за творчеством группы.