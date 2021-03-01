В Архангельской области за долги арестовали уголь "Архоблэнерго"

В городе Няндоме Архангельской области судебные приставы арестовали за долги по налогам две тысячи тонн угля, принадлежащего АО "Архоблэнерго".

Как сообщили в региональном УФССП, после точной оценки топливо будет продано, а вырученные деньги поступят в бюджет. Предварительно арестованный уголь оценивается в сумму свыше восьми миллионов рублей.

Судебные приставы отмечают, что отопительный сезон в городе Няндоме обеспечивает топливом другая компания, поэтому продажа угля должника не повлияет на температуру в жилых домах.

Ранее в рамках сводного исполнительного производства приставы арестовали у "Архоблэнерго" банковские счета, земельные участки и автотранспортные средства. Ведутся поиски другого имущества компании-должника.

Остаток ее задолженности перед бюджетом, по данным УФССП, составляет порядка 116 миллионов рублей.

Генерального директора АО "Архоблэнерго" 20 февраля задержали в Архангельске по подозрению в злоупотреблении полномочиями и сокрытии денежных средств, за счет которых должно происходить взыскание налогов и сборов. По тем же основаниям была задержана гендиректор ПАО "ТГК-2". Суд заключил их под стражу. Следствие полагает, что действия фигурантов по дестабилизации финансового положения "Архоблэнерго" и дальнейшему банкротству компании создали угрозу энергетической безопасности Поморья. В частности, кредиторская задолженность АО была искусственно увеличена до миллиарда рублей, при этом компания задолжала бюджету более 140 миллионов рублей налогов и страховых взносов.