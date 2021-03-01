В Калининградской области дети нашли в лесу 21 мину времен войны

В Калининградской области дети нашли минометные мины времен Великой Отечественной войны. Сейчас участок оцепили полицейские, вскоре опасной находкой займутся саперы.

Инцидент произошел в поселке Горино Неманского городского округа, сообщает администрация муниципалитета. Группа детей обнаружила снаряды вчера, 28 февраля, прогуливаясь в лесу неподалеку от дороги. Ребята сообщили о минах взрослым, которые и позвонили в экстренные службы.

На место происшествия сразу же выехали неманские полицейские. Выяснилось, что в лесу лежит 21 минометная мина 76 калибра. Участок оцепили, там установлено круглосуточное дежурство.

Тем временем отдел по делам ГО и ЧС администрации округа обратился в военкомат соседнего города Советска, попросив направить в Горино саперное подразделение. Предполагается, что мины вывезут сегодня.

Подобные опасные находки в бывшей Восточной Пруссии, где в конце Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения, происходят очень часто. Снаряды находят и дорожные строители во время ремонта городских улиц и межмуниципальных трасс, и случайные прохожие в полях и лесах. А в прошлом году застрявшую мину обнаружили в межэтажном перекрытии жилого дома в Калининграде - она пролежала там со времени штурма Кенигсберга в апреле 1945-го.