"Зенит" лишился Кержакова на 4 недели

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков из-за травмы не сможет помочь своему клубу в ближайшие четыре недели.

"Зенит" опубликовал результаты обследования голкипера Михаила Кержакова, который из-за травмы не смог доиграть матч 20-го тура РПЛ против футбольного клуба "Ростов".

Как сообщается, у Кержакова диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Ориентировочный срок восстановления - 4 недели.

"Сине-бело-голубые желают Михаилу Кержакову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!" - говорится в сообщении на сайте клуба.

Кержаков в последнее время стал основным голкипером клуба. На время его отсутствия место в воротах займет Андрей Лунев, который в 2020 году выбыл на продолжительное время из-за серьезной травмы.