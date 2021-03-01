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01.03.2021,  
10:30
Текст:  Николай Грищенко

Корпуса десантных кораблей проекта 23900 начали формировать в Крыму

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

В Керчи началось формирование корпусов будущих универсальных десантных кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Работа над отечественными вертолетоносцами ведется с учетом опыта, полученного при строительстве кораблей типа "Мистраль".

Фото: Николай Максимов/РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, строящиеся на судостроительном заводе "Залив" десантные корабли проекта 23900 будут иметь водоизмещение 30 тысяч тонн и смогут нести 16 вертолетов.

Авиакрыло будет представлено десантными вертолетами Ка-29, противолодочными Ка-27, вертолетами радиолокационного дозора Ка-31 и ударными Ка-52К "Катран" с противокорабельной ракетой Х-35. На вертолетоносцах также будут базироваться по четыре беспилотника различного назначения.

Другим достоинством будущих универсальных десантных кораблей является возможность перевозки большого количества техники - 75 машин, шести вспомогательных судов и морской пехоты - до 1000 человек.

Вертолетоносцы также смогут решать задачи по противолодочной и противоминной обороне, а также принимать участие в гуманитарных миссиях - в виде плавучего госпиталя.

Как ранее отметили военные аналитики издания The Drive, в долгосрочной перспективе новые десантно-штурмовые корабли России станут "ценным дополнением к ее морским возможностям".

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