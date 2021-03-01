На Кубани выписали моряков, эвакуированных с иностранного судна

Сегодня из центральной районной больницы Темрюкской района выписали пятерых моряков, эвакуированных с судна April с отравлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

По предварительным данным, на судне находились пятеро граждан Турции, двое граждан Грузии и гражданин Украины.

Судно расположено в районе якорной стоянки в северном устье Керченского пролива со стороны Азовского побережья Кубани. Судовладелец пока не принял окончательного решения о буксировке судна. Ранее сухогруз планировалось отбуксировать в Турцию.

Кроме того, по словам первого заместителя министра ГО и ЧС Кубани Ярослава Городецкого, водолазы обнаружили два места коррозии на корпусе судна, которые удалось заварить.

Напомним, 19 января судно April турецкого судовладельца, следовавшее под панамским флагом через Керченский пролив, подало сигнал бедствия. На борту с серьезным отравлением находились шесть моряков. Один из них скончался, остальные пятеро были эвакуированы буксиром "Меркурий" и переданы медикам. Одной из возможных причин отравления называют химикаты - судно перевозило ферросилиций, который может при неправильном хранении выделять опасный газ. Опасности для людей, проживающих в Темрюкском районе, нет.