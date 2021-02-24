Cудно с опасным грузом отбуксируют из Керченского пролива в Турцию

Иностранное судно April с токсичным грузом будет отбуксировано в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта. Пока сухогруз находится в Краснодарском крае.

Росморречфлот подписал соглашение с турецким судовладельцем. Сейчас ожидается поступление соглашения от компании-судовладельца. Завтра утром водолазы планируют осмотреть подводную часть судна, чтобы понять его готовность к буксировке, которая стартует 25 или 26 февраля в зависимости от погодных условий.

Ранее стало известно, что сухогруз, находящийся в Керченском проливе на якоре в трех километрах от суши, не будут швартовать к берегу.

Напомним, 19 января судно April турецкого судовладельца, следовавшее под панамским флагом через Керченский пролив, подало сигнал бедствия. На борту с серьезным отравлением находились шесть моряков. Один из них скончался, остальные пятеро были эвакуированы буксиром "Меркурий" и переданы медикам. Одной из возможных причин отравления называют химикаты - судно перевозило ферросилиций, который может при неправильном хранении выделять опасный газ.

Опасности для людей, проживающих в Темрюкском районе Кубани, нет.