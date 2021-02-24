Судно с опасным грузом в Керченском проливе не будут швартовать к берегу

Сухогруз April с токсичным грузом, из-за которого уже отравились шесть моряков, находится в Керченском проливе в трех километрах от берега на якоре. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь Росморречфолта Алексей Кравченко, к берегу российской территории судно подходить не будет.

- Судно находится на якорной стоянке порта "Кавказ" в трех километрах от берега в Керченском проливе. Пока место стоянки не меняет. Если будет решение судовладельца, то April пришвартуется, но точно не к нашим берегам, - отметил представитель Росморречфлота.

В МЧС Краснодарского края тем временем сообщили, что никакой утечки химического вещества с судна не обнаружено. Опасности для людей, живущих в Темрюкском районе Кубани, нет. Сейчас в районе создана группировка сил из 150 человек и 86 единиц техники. Спасатели находятся в полной готовности на случай, если ситуация изменится.

Как сообщалось ранее, 19 января с судна April турецкого судовладельца, идущее под панамским флагом через Керченский пролив, подало сигнал бедствия. На борту с серьезным отравлением находились шесть моряков. Один из них скончался, остальные пятеро были эвакуированы буксиром "Меркурий" и переданы медикам в Краснодарском крае. Одной из возможных причин отравления называют химикаты - судно перевозило ферросилиций, который может при неправильном хранении выделять опасный газ. После этого на территории Темрюкского района Кубани ввели режим повышенной готовности.