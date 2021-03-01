В Россию к 8 марта планируют ввезти рекордный объем мимозы из Абхазии

В преддверии 8 Марта начался массовый ввоз акации серебристой (мимозы) - уже более 100 тонн. Через границу проехали свыше сотни грузовых транспортных средств с цветочным товаром. В планах ввезти в страну до 215 тонн мимозы. Это рекордный показатель, который не достигался уже пять лет, сообщила пресс-секретарь службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

Абхазские золотые цветы отправляют в Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону и другие города России как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей.

Как ранее писала "РГ", первые партии мимозы из-за теплой погоды стали активно ввозить в Россию из Абхазии в этом сезоне раньше обычного - в первых числах февраля. Как правило, цветочную продукцию ввозят с середины последнего месяца зимы. Кстати, поставки мимозы были приостановлены на неделю из-за похолодания и дождей.

Сейчас цветы ввозятся по мере сбора урожая. Общее количество ввезенных цветов будет зависеть от погодных условий. Поставки мимозы продлятся до 6 марта.