"Музыка, чуждая советскому народу" прозвучит в Свердловской филармонии

Те, кто интересуется музыкой и/или историей, наверняка заметили, что каждую неделю в социальных сетях Свердловской филармонии стали появляться программы, посвященные композитору Николаю Мясковскому. Философ Лев Закс, британский композитор и внук Сергея Прокофьева Габриэль Прокофьев, российский музыкальный критик Ольга Русанова и многие другие рассуждают, чем отзывается в наше время творчество Мясковского. Таким образом филармония готовится к открытию амбициозного проекта "Мясковский. Диалоги".

Между прочим, далеко не каждый сходу ответит на вопрос - а кто такой Мясковский? Так получилось, что имя советского композитора гораздо лучше известно за рубежом - там его музыка звучит в крупнейших залах, публикуются исследования творчества. Автор 27 симфоний, 13 струнных квартетов, педагог, признанный Шостаковичем крупнейшим симфонистом, лучший друг Прокофьева оказался незаслуженно забыт в России.

Обласканный властью, обладатель пяти Сталинских премий, Мясковский в довоенные годы возглавлял несколько художественных советов - по сути, определяя, какая музыка будет звучать в стране. При этом сам композитор попал "под каток" системы - в конце 40-х годов ХХ века был обвинен в формализме, некоторые его сочинения оказались включены в антирепертуарные списки и запрещены для исполнения. Музыка Мясковского была названа "…чуждой советскому народу и его художественным вкусам, проповедующей диссонанс и дисгармонию, отображающей тупик музыкального искусства" - именно так значилось в печально знаменитом постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) 10.02.1948г.

"Музыка, чуждая советскому народу" как раз и прозвучит в Свердловской филармонии с 9 по 13 марта. В трех концертах собраны самые значительные сочинения Николая Мясковского, которые знакомят не только с творчеством композитора, но и дают представление о советской эпохе.

На открытии проекта впервые в Екатеринбурге прозвучит кантата-ноктюрн "Кремль ночью". В своё время это произведение вошло в "чёрный" список за неподобающее представление образа Сталина. В этом же концерте состоится еще одна премьера - публике будет представлен новый коллектив - "Мясковский-квартет".

В концертах проекта "Мясковский. Диалоги" примут участие симфонические коллективы Свердловской филармонии и известные российские исполнители - дирижер Александр Рудин, виолончелист Александр Рамм, пианист Юрий Фаворин, певица Ольга Остроухова. Екатеринбургский рок-музыкант, радиоведущий и актер Николай Ротов перевоплотится на филармонической сцене в Николая Мясковского, а образ Сергея Прокофьева примерит на себя актер Борис Зырянов - артистов можно будет увидеть в литературно-музыкальной композиции "Диалог длиною в жизнь. Мясковский vs Прокофьев", основу которой составила многолетняя переписка двух композиторов.

Офф-программу фестиваля дополнят три выставочных проекта. Виртуальная выставка "Музыка советских и российских композиторов в Свердловской филармонии" развернется в интернет-пространстве, а в филармонических залах слушатели увидят экспозицию Музея музыки, посвященную творчеству Мясковского и супрематические картины екатеринбургского художника Антона Таксиса.

Кстати

Уральский филиал "Российской газеты" с 1 по 5 марта проводит неделю активной подписки в редакции по адресу: Екатеринбург, улица Тургенева, дом 13, 8 этаж. Среди подписчиков этой недели 5 марта в 15.00 будут разыграны два билета на открытие концертов фестиваля Мясковского 9 марта. Видео розыгрыша смотрите в группах "РГ" в соцсетях - "ВКонтакте", на Facebook и в "Одноклассниках". У каждого есть шанс получить достоверный источник информации и прекрасный музыкальный вечер в подарок.