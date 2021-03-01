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01.03.2021 21:20
Рубрика: В мире

РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Словакии

Текст: Сергей Тихонов
Российская вакцина "Спутник V" одобрена в Словакии, которая стала 39-й страной в мире и второй страной в Евросоюзе, одобрившей применение этого препарата. Первой страной в ЕС была Венгрия. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Словакия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" без одобрения ЕС. Первую партию "Спутник V" страна получила 1 марта на самолете минобороны Spartan. "Мы начали закупки российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления у нас нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан", - цитирует Матовича РИА Новости. Ранее премьер-министр говорил, что вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, которые используются в стране с декабря прошлого года, поступают нерегулярно и часто с опозданием.

Сейчас в Словакии с COVID-19 госпитализированы 4008 человек. В тяжелом состоянии, в реанимации находится почти треть из них. За весь период пандемии скончались 7270 человек. Всего в стране проживает менее 5,5 млн человек.

В мире Европа Словакия Вакцинация от коронавируса

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