РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Словакии

Словакия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" без одобрения ЕС. Первую партию "Спутник V" страна получила 1 марта на самолете минобороны Spartan. "Мы начали закупки российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления у нас нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан", - цитирует Матовича РИА Новости. Ранее премьер-министр говорил, что вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, которые используются в стране с декабря прошлого года, поступают нерегулярно и часто с опозданием.

Сейчас в Словакии с COVID-19 госпитализированы 4008 человек. В тяжелом состоянии, в реанимации находится почти треть из них. За весь период пандемии скончались 7270 человек. Всего в стране проживает менее 5,5 млн человек.