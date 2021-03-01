Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства

С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией. Об этом сообщается на официальном портале Роскомнадзора.

В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, ведомство направило в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении.

"Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании", - говорится в сообщении Роскомнадзора.