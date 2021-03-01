"С ней ехал ангел". Девушка на Honda Civic влетела в АЗС и выжила

Один шанс из тысячи - так оптимисты оценивают возможность выжить для нетрезвого водителя, когда его автомобиль на высокой скорости теряет управление на трассе и несется кувырком на обочину. Если же при этом машина влетает на территорию автозаправки и частично ее разрушает, то и тогда шансы уцелеть все же остаются. Один на миллион или даже несколько миллионов.

Но жительнице штата Миссисипи (США) Шелби Линн Мэй в этот день невероятно везло, как в покер везет новичкам, а на дороге - круглым дуракам или пьяным. Она и была нетрезва, как призналась позже в полиции: "чуть-чуть выпила", перед тем, как сесть за руль, "несколько напитков". Что ж удивляться, что ее Honda Civic летела по трассе близ города Брэндон (округ Рэнкин) со скоростью около 160 км/ч.

"Она перестроилась, выехала на полосу встречного движения, чуть не столкнулась с другим транспортным средством, вернулась в свой ряд, там врезалась в бордюр и взлетела в воздух", - рассказал о случившемся шериф округа Рэнкин Раймон Дюк.

Кувыркаясь, Honda нетрезвой лихачки долетела до придорожной АЗС и там, как влитая, замерла у заправочного терминала. Задень машина топливный насос - возникший пожар было бы видно в столице штата, но Линн Мэй в этот день и впрямь везло. Она вышла из полуразвалившейся машины немного удивленной, протрезвевшей, но, главное, живой. Лишь с несколькими ушибами и царапинами.

"С ней ехал ангел, это точно", - резонно объяснил случившееся шериф и, несмотря на явное небесное покровительство, арестовал нарушительницу до внесения ею солидного залога. От земного суда со штрафами, а то и тюрьмой, Линн не спасет и дюжина ангелов.