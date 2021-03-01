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01.03.2021 11:03
Рубрика: Российский автопром

"Шнива" в Lada Niva Travel: во сколько встанет "гаражный рестайлинг"

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Елена Лисовская, автор проекта "Лиса рулит", купила новую Lada Niva Travel и загнала в сервисный центр с целью выяснить, можно ли установить "морду" новой модели на Lada/Chevrolet Niva, если да, то во сколько это обойдётся?

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Старая" Niva и Niva Travel поставили рядом и разобрали их фронтальные части. Было бы наивно полагать, что детали с Niva Travel, что называется болт в болт, встанут на дорестайлинговый внедорожник: АвтоВАЗ заявлял, что передок был изменён. Собственно, это оставалось только доказать опытным путём.

Кроме того, что для рестайлинга собственными силами потребуются детали, в числе которых усилитель бампера, рамка радиатора ("телевизор"), кронштейны крепления фар, бампера и подкрылков, надставки под установку новых крыльев, необходимо будет проведение слесарных работ (резка металла и сварка).

Покупка новых элементов, по подсчётам Лисы, обойдётся в 78 тысяч рублей, за работу, если обращаться в сервис, придётся отдать ещё 60-70 тысяч рублей. В случае с "кормой" услуги сторонних организаций не понадобятся, так как все точки крепления у дореформенной модели и Lada Niva Travel совпадают.

От редакции: такой "гаражный рестайлинг" чреват последствиями, так как он подразумевает внесение изменений в конструкцию транспортного средства.