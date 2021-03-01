Новости

Боткинская больница Москвы подключена к ЕМИАС 09:30
Стало известно, когда в этом году пройдет акция "Час Земли" 09:25
В первый день весны в Москве воздух прогреется до +3 градусов 09:21
В Югре сиротам выдадут по 10 тысяч на аренду жилья 09:21
Стало известно, какой месяц этой зимы был самым холодным в столице 09:12
Москва заняла четвертое место в рейтинге по самым высоким зарплатам 08:56
На трассе в Забайкалье перевернулся бензовоз с 7 тоннами топлива 08:17
"Душа" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм" 07:28
Названы регионы России с самой высокой средней зарплатой 07:22
Премьер Индии первым привился в ходе второй волны вакцинации от COVID-19 06:54
В Приморье подшефная леопардесса Стивена Сигала выжила после ранения 06:19
Синоптики предупредили о сильных осадках в ряде регионов России 06:18
В Аргентине коронавирусные ограничения продлили до 12 марта 05:30
SpaceX отменила запуск ракеты-носителя за полторы минуты до старта 05:15
Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях этой весной 04:18
Жителей Словакии обязали носить респираторы вместо масок 03:54
Трамп оценил первый месяц работы Байдена на посту президента 03:47
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по лагерю шиитских бойцов под Дамаском 03:18
ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19 02:48
Трамп не будет создавать новую политическую партию в США 02:43
Вильфанд предупредил о понижении температуры в европейской части России 02:07
Кот вынудил пилотов посадить самолет на маршруте Хартум-Доха 02:07
Овечкин прервал безголевую серию и принес победу над "Нью-Джерси" 01:52
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США 01:44
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи в Нижегородской области 01:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
01.03.2021 09:25
Рубрика: Общество

Стало известно, когда в этом году пройдет акция "Час Земли"

Текст: Ирина Огилько

В этом году международная акция "Час Земли" пройдет 27 марта в 20:30. Об особенностях проведения акции рассказали "РГ" в пресс-службе WWF России.

Фото: iStock
Извержение Ключевского вулкана может навредить экологии Камчатки

Как рассказали организаторы, в этом году темой акции стала - открытость экологической информации. В рамках подготовки к акции, жители страны узнают, как и где получать экологическую информацию, какие именно данные об экологии должны предоставлять государство и бизнес. Как говорят организаторы, тема выбрана не случайно. По словам директора WWF России Дмитрия Горшкова, тему навеял минувший год, когда стало очевидно, что закрытость экологических данных может привести к катастрофическим последствиям. Он напомнил, про техногенные аварии, которые случились в 2020 году, например, разлив нефтепродуктов в Норильске, авария нефтепровода в пойме Амура, утечка на реке Колве в Ненецком автономном округе и многие другие, часть которых поначалу пытались не предавать широкой огласке.

"Только слаженное взаимодействие и обмен информацией между государством, бизнесом и жителями будет способствовать улучшению экологической ситуации, - говорит Дмитрий Горшков. - Обращаясь к гражданину, мы предлагаем ему открыть для себя право на доступ к экологической информации. Обращаясь к государству и бизнесу, мы предлагаем им открыться и предоставить доступ к этой информации. Поэтому акция Час Земли в этом году пройдет под лозунгом #откройся. Совместные усилия помогут снизить воздействие на окружающую среду, избежать новых катастроф или вовремя устранять их последствия".

Горшков отметил, что 16 февраля 2021 года в третьем чтении Госдумой был принят закон об экологической информации - и это серьезный шаг на пути к открытости. Экологи предлагают усилить эту работу, например, создав общедоступные информационные ресурсы с оперативно обновляемой информацией о состоянии окружающей среды. Причем информацию для этих каналов должны предоставлять не только государственные структуры, но и бизнес.

Кульминацией "Часа Земли" станет традиционное выключение электричества во всем мире, в частности, подсветка погаснет на десятках тысяч известных зданий и достопримечательностей, миллионы людей выключают в домах и квартирах свет и бытовые приборы, чтобы сократить количество потребляемой электроэнергии. Присоединиться к акции можно в 20:30 по московскому времени. Среди тех, кто присоединится к акции, есть известные спортсмены, музыканты и ведущие: Вячеслав Фетисов, Алексей Кортнев, Дмитрий Кожома, Антон Комолов, Ирена Понарошку и другие.

Общество Экология

Главное сегодня

ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным"
Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях этой весной
Вильфанд посоветовал готовиться к сложному марту
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март