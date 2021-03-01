Стало известно, когда в этом году пройдет акция "Час Земли"

В этом году международная акция "Час Земли" пройдет 27 марта в 20:30. Об особенностях проведения акции рассказали "РГ" в пресс-службе WWF России.

Как рассказали организаторы, в этом году темой акции стала - открытость экологической информации. В рамках подготовки к акции, жители страны узнают, как и где получать экологическую информацию, какие именно данные об экологии должны предоставлять государство и бизнес. Как говорят организаторы, тема выбрана не случайно. По словам директора WWF России Дмитрия Горшкова, тему навеял минувший год, когда стало очевидно, что закрытость экологических данных может привести к катастрофическим последствиям. Он напомнил, про техногенные аварии, которые случились в 2020 году, например, разлив нефтепродуктов в Норильске, авария нефтепровода в пойме Амура, утечка на реке Колве в Ненецком автономном округе и многие другие, часть которых поначалу пытались не предавать широкой огласке.

"Только слаженное взаимодействие и обмен информацией между государством, бизнесом и жителями будет способствовать улучшению экологической ситуации, - говорит Дмитрий Горшков. - Обращаясь к гражданину, мы предлагаем ему открыть для себя право на доступ к экологической информации. Обращаясь к государству и бизнесу, мы предлагаем им открыться и предоставить доступ к этой информации. Поэтому акция Час Земли в этом году пройдет под лозунгом #откройся. Совместные усилия помогут снизить воздействие на окружающую среду, избежать новых катастроф или вовремя устранять их последствия".

Горшков отметил, что 16 февраля 2021 года в третьем чтении Госдумой был принят закон об экологической информации - и это серьезный шаг на пути к открытости. Экологи предлагают усилить эту работу, например, создав общедоступные информационные ресурсы с оперативно обновляемой информацией о состоянии окружающей среды. Причем информацию для этих каналов должны предоставлять не только государственные структуры, но и бизнес.

Кульминацией "Часа Земли" станет традиционное выключение электричества во всем мире, в частности, подсветка погаснет на десятках тысяч известных зданий и достопримечательностей, миллионы людей выключают в домах и квартирах свет и бытовые приборы, чтобы сократить количество потребляемой электроэнергии. Присоединиться к акции можно в 20:30 по московскому времени. Среди тех, кто присоединится к акции, есть известные спортсмены, музыканты и ведущие: Вячеслав Фетисов, Алексей Кортнев, Дмитрий Кожома, Антон Комолов, Ирена Понарошку и другие.