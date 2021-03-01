Трамп не будет создавать новую политическую партию в США

Бывший президент США Дональд Трамп не будет создавать какую-либо новую политическую партию в стране. Об этом он заявил в воскресенье в рамках конференции консервативных кругов в Орландо (штат Флорида). Это было первое публичное выступление экс-главы Белого дома после истечения срока его полномочий на посту президента.

"Мы не основываем новых партий. У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше", - цитирует ТАСС Трампа. Экс-президент заверил, что будет сражаться на стороне республиканцев, а сообщения о возможном создании нового политического объединения Трамп назвал "фейковым".

Он также высказал мнение, что в США необходимо провести всеобъемлющую реформу избирательной системы. По мнению Трампа, демократы обеспечили себе несправедливое преимущество на состоявшихся в ноябре прошлого года выборах. Он также повторил, что результаты были сфальсифицированы, а суды не захотели с этим разбираться. "Нам нужно прямо сейчас провести всеобъемлющие реформы выборов", - подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее ряд американских СМИ распространил информацию о том, что Трамп якобы обсуждал со своими единомышленниками возможность создания "новой политической партии". Между тем большинство американцев - 62% - считают, что стране нужна третья общенациональная политическая партия. Респонденты объясняют желание создать третью партию тем, что Республиканская и Демократическая партии плохо выполняют свою работу, не представляя в полной мере интересы американского народа. Всего лишь 33% считают двухпартийную систему по-прежнему эффективной.