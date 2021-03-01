Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США

Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что может вновь принять участие в президентской гонке. Об этом он заявил в воскресенье, выступая на Конференции консервативного политического действия в Орландо.

По словам бывшего главы государства, демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года. "Они уже потеряли Белый дом. Кто знает, может, я решу победить их в третий раз", - цитирует Трампа ТАСС.

Между тем большинство участников конференции хотели бы видеть кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году именно Трампа. Об этом свидетельствуют итоги опроса. За участие бывшего президента в выборах высказались 68% участников, против - 15%. При этом сохранение политического курса Трампа поддержали 68%.

Данная конференция является одним из главных мероприятий сторонников Республиканской партии, на котором часто определяется ее будущий курс.