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01.03.2021 23:10
Рубрика: Общество

Кандидаты на блок

Антирейтинг социальных сетей возглавили Twitter и Facebook
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 43(8394)
Антирейтинг социальных сетей составлен СПЧ и Общественной палатой России. За его основу взяты заблокированные Роспотребнадзором по итогам февраля 6868 ресурсов из-за деструктивного контента. Первое место антирейтинга занял сервис микроблогов Twitter, следом идут Facebook, Instagram и YouTube. Замыкает пятерку антилидеров TikTok. Шестое и седьмое место заняли российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Критерии включения в антирейтинг выработаны Лигой безопасного интернета - число неудаленных материалов, связанных с детской порнографией, незаконным оборотом наркотиков, экстремистскими материалами и оскорблениями государственных символов России. Их с 1 февраля Роспотребнадзор обязал IT-площадки искать и удалять самостоятельно.

Фото: iStock
Twitter не выполняет 10% требований Роскомнадзора

Так же учитывались факт представительства интернет-платформы в России, взаимодействие с регулятором и властями, реакция на требование исполнения российских законов, исполнение решений суда, оперативность реагирования на жалобы пользователей. Еще один критерий - степень политизированности сетей - количество случаев блокировки аккаунтов, не нарушающих российские законы, но подвергшихся политической цензуре.

- Наш антирейтинг задуман для того, чтобы от противоправного контента оградить прежде всего детей, которые и страдают от него, и являются одним из самых больших сегментов аудитории соцсетей, - говорит директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. - В этом смысле безнаказанности, которая сопровождает действия иностранных интернет-платформ, следует положить конец. Гражданское общество морально готово к этому, технические инструменты, которые способны купировать ситуацию, у нас есть.

Facebook и Instagram блокировали посты с тегами #ЯМыИгнат Артеменко и #ЗащитимВетеранов

Член Общественной палаты России Александр Малькевич обратил внимание на то, что накануне объявления антирейтинга его лидер - Twitter - заблокировал 100 российских аккаунтов, которые сам разделил на две группы. Одна из них якобы связана с ГРУ, другая - с российскими "троллями". А Facebook и Instagram блокировали посты с тегами #ЯМыИгнатАртеменко и #ЗащитимВетеранов.

- Таких вызывающих примеров, например, когда граждане страны запустили в социальных сетях акцию с целью моральной поддержки ветеранов, а западные площадки подвергли эти посты цензуре, много. Я надеюсь, что правоприменительная практика закона, который вступил в силу с 1 февраля, позволит нам вырабатывать эффективные и цивилизованные решения. Такие антирейтинги, как наш, - шаг на этом пути. Они информируют, кто есть кто. И все IT-платформы должны знать о том, что за их работой следят в рамках закона", - заключила Екатерина Мизулина.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Twitter

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