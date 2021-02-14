В соцсетях начался флешмоб в защиту оскорбленного Навальным ветерана

В социальных сетях в эти выходные активно проходит флешмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко, который является пострадавшим по уголовному делу о клевете. Пользователи популярных в России соцсетей размещают фотографию ветерана Артеменко в форменном кителе с подписью "Я/Мы Игнат". Такие посты появились в Instagram, "ВКонтакте" и в других соцсетях.

Подсудимым на ставшем резонансным судебном процессе об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны выступает блогер Алексей Навальный, ранее уже дважды осужденный по статьям о мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Также СК расследует новое дело в отношении него - о тратах на личные нужды собранных в качестве пожертвований средств.