На 1 марта в Ереване были назначены сразу два митинга - премьера Никола Пашиняна на центральной площади Республики и его противников из оппозиционных партий на проспекте Баграмяна перед правительственными зданиями. Последние дни эксперты делали самые разные прогнозы в отношении того, что может произойти. И действительно, днем оппозиционеры из националистической партии "Дашнакцутюн" ворвались в здание администрации Центрального района Еревана и провели там акцию перед пунктом охраны на первом этаже, потребовав отставки премьера. Покричав, активисты покинули здание. Силовики в происходящее не вмешивались.

Пока шел митинг в правительственном здании, было обнародовано заявление премьера Армении, сделанное им после телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, - оно мгновенно обошло все новостные ленты. Как пояснила пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян, "премьер Армении в результате сопоставления имеющихся фактов и данных пришел к выводу, что его в этом вопросе (об использовании российских ракетных комплексов "Искандер". - Ред.) неправильно информировали. Более того, заявление премьера (с критикой "Искандеров". - Ред.) не имеет никакой связи с содержанием и качеством армяно-российских отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнений и то обстоятельство, что российское оружие - одно из самых лучших в мире. Республика Армения продолжает тесное сотрудничество с Российской Федерацией в сферах военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринять шаги по еще большему углублению этого сотрудничества".

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: "Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена".

Кроме того, было обнародовано еще одно важное заявление - глава фракции правящей партии "Мой шаг" в Национальном собрании Лилит Макунц заявила, что власть готова в любой момент провести внеочередные парламентские выборы. Последние выборы (тоже досрочные) проходили в декабре 2018 года на волне популярности Пашиняна. Из 132 мест в парламенте 83 занимает правящая партия. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела телефонные переговоры с главой Нацсобрания Армении Араратом Мирзояном. Она отметила, что "в России рассматривают происходящие в Армении события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле".

В понедельник ближе к вечеру народ стал собираться на проправительственный и антиправительственный митинги, которые должны были начаться после рабочего дня. Пока оппозиция из "Движения за спасение отечества", собравшаяся на проспекте Баграмяна у здания парламента, требовала отставки премьера, обвиняя его во всех грехах, сам Пашинян выступил на центральной площади Республики под скандирование собравшихся: "Никол - премьер"! В своей речи Пашинян извинился "перед всеми гражданами Армении, перед всеми армянами диаспоры, перед всеми гражданами Арцаха (Карабах. - "РГ") за допущенные им ошибки". По его словам, в октябре 2021 года планируется конституционный референдум для перехода к полупрезидентской форме правления. После окончания митинга Пашинян в расстегнутом пальто прошел пешком по центру города в сопровождении сторонников.

Оппозиция тем временем заявила, что намерена провести следующий митинг 3 марта, когда премьер должен прибыть в парламент на правительственный час.