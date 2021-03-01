В России появился новый дорожный знак

Сегодня вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым на дорогах России появится новый знак, предупреждающий о наличии автоматической камеры фотовидеофиксации. До сих пор об этом водителей информировали лишь таблички с изображенным фотоаппаратом.

Изменения потребовались потому, что информационные таблички 8.23 можно устанавливать только вместе со знаком. К примеру, если изображение фотоаппарата идет в комплекте со знаком ограничения скорости, а камера фиксирует не только это нарушение, то водитель может быть введен в заблуждение.

Новый знак 6.22 будет устанавливаться за пределами населенных пунктов за 150-300 метров до начала зоны работы дорожных камер, а также на въезде в населенный пункт.

Внутри населенного пункта ставить многочисленные знаки, предупреждающие о камерах, разработчики сочли излишним. В той же Москве, оборудованной тысячами камер, знак придется ставить на каждом шагу. Как выглядит нововведение - пока неизвестно.

Существующие информационные таблички будут отменены с 1 сентября 2021 года. Напомним, решение о необходимости ввести новый знак было принято в июне 2019 года.