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01.03.2021 08:00
Рубрика: ПДД

В России появился новый дорожный знак

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сегодня вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым на дорогах России появится новый знак, предупреждающий о наличии автоматической камеры фотовидеофиксации. До сих пор об этом водителей информировали лишь таблички с изображенным фотоаппаратом.

Фото: iStock
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Изменения потребовались потому, что информационные таблички 8.23 можно устанавливать только вместе со знаком. К примеру, если изображение фотоаппарата идет в комплекте со знаком ограничения скорости, а камера фиксирует не только это нарушение, то водитель может быть введен в заблуждение.

Новый знак 6.22 будет устанавливаться за пределами населенных пунктов за 150-300 метров до начала зоны работы дорожных камер, а также на въезде в населенный пункт.

Внутри населенного пункта ставить многочисленные знаки, предупреждающие о камерах, разработчики сочли излишним. В той же Москве, оборудованной тысячами камер, знак придется ставить на каждом шагу. Как выглядит нововведение - пока неизвестно.

Существующие информационные таблички будут отменены с 1 сентября 2021 года. Напомним, решение о необходимости ввести новый знак было принято в июне 2019 года.

#ПДД