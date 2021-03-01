В правительственной комиссии по законопроектной деятельности планируется рассмотреть важный законопроект. Он позволит автомобилистам получить всю информацию о дорогах, по которым им предстоит проехать. В каком они состоянии, где ремонтируются и когда это закончится, либо когда начнется ремонт. Речь идет о создании системы, в которой будет собрана информация обо всех без исключения дорогах страны. Таким образом, любой водитель, отправляясь в дальнюю поездку, будет иметь полное представление о том, что может ожидать его на неведомом прежде пути и к чему надо быть готовым.

Всю информацию о дорогах, их состоянии, реконструкции и ремонте сведут в одну открытую базу. Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Гарантией достоверности информации должны стать штрафы, которые предполагается установить для тех владельцев дорог, которые вовремя не предоставят нужные сведения и не обновляют их. Граждане и сами смогут поделиться с системой своими впечатлениями от поездки по дороге, передать свои жалобы и предложения по улучшению дорожной инфраструктуры. Система будет открытой.

Называться все это будет системой контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ), которая должна заменить собой единый государственный реестр автомобильных дорог.

Владельцы должны будут передавать в систему информацию о наименовании своих дорог, их протяженности. А также сведения о транспортной инфраструктуре, о местах концентрации ДТП. А еще о планировании дорожных работ, формировании программ расходования дорожных фондов, об учете и контроле фактического выполнения работ, и оценки их технического состояния.

В первую очередь эта система должна усилить контроль за расходованием средств дорожных фондов. Именно для этого она и задумывалась.

В 2021-2024 годах на ремонт и строительство региональных дорог федеральное правительство выделит 172 миллиарда рублей, их получат 76 субъектов. На заседании правительства 25 февраля принято решение направить дополнительно 100 миллиардов рублей на развитие дорог в 69 регионов. Конечно, требуется контроль за такими деньгами.

Однако предполагается, что этот ресурс будет полезен не только минтрансу, Ространснадзору и прокуратуре, но и обычным автомобилистам. У них появится обратная связь с владельцами дорог. Они смогут отправлять им свои жалобы на состояние дороги, сообщать о проблемных участках пути. В свою очередь владельцы дорог будут обязаны на такие сигналы реагировать. Есть обращение - должен быть ответ. С точными сроками реализации предложений или устранения проблем. Либо мотивированный отказ.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает что идея создания электронной системы, позволяющей контролировать актуальное состояние дорог, заслуживает поддержки, но при этом, безусловно, требует тщательной проработки.

"По данным Росстата, общая протяженность автомобильных дорог в России составляет более 1,5 миллиона километров. Из них с твердым покрытием - 1 миллион 89 тысяч километров. Среди дорог регионального или межмуниципального значения 55,8 процента не отвечают нормативным требованиям.

В перечне дорог местного значения не отвечают нормативным требованиям 48 процентов дорог. При этом в 2007 году доля местных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляла 35,5 процента и с тех пор постепенно росла. Любые проекты, направленные на повышение качества дорожной сети, следует приветствовать", - говорит Владимир Груздев.

В свою очередь, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин считает, что речь идет лишь о технической поправке в законодательство. Она направлена в первую очередь на то, чтобы усилить контроль за расходованием тех самых бюджетных сотен миллиардов рублей, которые выделяются на ремонт, реконструкцию и строительство дорог, в том числе и в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Сегодня более половины автомобильных дорог регионального, муниципального и местного назначения не отвечают нормативным требованиям

Жаловаться на некачественные дороги можно и сейчас. Есть проект Общероссийского народного фронта "Убитые дороги". Можно жаловаться на официальном портале национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". И там, и там информация обрабатывается, пересылается владельцам дорог. И даже контролируется исполнение.

- Счастья от этих жалоб не прибавляется, - говорит Михаил Блинкин. - Жалуются на дороги, а они не ремонтируются. Всем это видно, но никто ничего сделать не может. Денег нет.

Один из руководителей региональной Госавтоинспекции рассказал корреспонденту "РГ", что за плохое качество дорог их владельцам выдают предписания. За их неисполнение выносятся штрафы. Но владельцы дорог объясняют, что это перераспределение денег из одного кармана в другой. Выделены, к примеру, бюджетные деньги на ремонт трех дорог. Одну отремонтировали, а за две оставшиеся заплатили штраф. Вот деньги и кончились. Если бы владельцы дорог по неисполненным предписаниям отвечали своими деньгами, а не бюджетными, толк бы был. И даже если под угрозой штрафа владельцы дорог укажут в СКДФ, что не выполнили обязательства по ремонту той или иной дороги, им будет грозить - оплата штрафа из тех денег, которые они получили из бюджета.