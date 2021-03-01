Видео: выехал на красный свет, спровоцировал ДТП и уехал

В автомобильную аварию в принципе попадать неприятно, даже если сам виновен в случившемся, но согласитесь, что гораздо обиднее попадать в нее по вине другого участника дорожного движения.

А уже если спровоцировавший аварию нарушитель сам в итоге в ДТП не попал, а потом еще и спокойно уехал, не оказав помощи пострадавшим, то тут остается надеяться лишь на кармическое воздаяние и систему распознавания лиц по видео с регистраторов.

На перекрестке в центре китайского Мааньшаня (провинция Аньхой на юго-востоке страны) скутерист решил быстро проскочить на красный свет, но, увидев несущийся на него слева грузовик, остановился. Эта нерешительность смутила шофера грузовика и он, объезжая затормозившего нарушителя, сначала круто заложил вправо, а потом, чтобы не врезаться в припаркованные у обочины легковушки, влево.

Увы, маневр прошел не так гладко, как хотелось. Тяжело груженая машина потеряла равновесие, перевернулась и покатилась к тротуару, пока не врезалась в столб. По дальнейшим кадрам видео можно предположить, что не пристегнутый ремнями водитель вылетел из кабины и быстро поднялся на ноги. Жив!

А что же с виновником аварии? Убедившись, что грузовик никак ему не угрожает, скутерист спокойно проехал перекресток, даже не обернувшись, чтобы глянуть на произошедшее за его спиной ДТП. Вот это самообладание!

Хочется верить, что видео с камеры наблюдения поможет его идентифицировать и призвать к ответственности за случившееся.