Власти Финляндии не планируют особых послаблений после локдауна

Финляндия не вернется к прежней жизни после локдауна, который будет действовать в стране в течение трех недель начиная с 8 марта. Об этом объявила населению премьер страны Санна Марин.

По ее словам, жесткие ограничения будут сняты только для молодежи. Им разрешат вернуться в свои учебные заведения с "дистанционки", а также заниматься спортом и другим дополнительным образованием.

А вот что касается других сфер жизни общества, то здесь послабления после локдауна будут символические. Как сообщает финский информационный портал Yle, ресторанам и другим общественным заведениям придется работать с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не допустить роста заболеваний коронавирусом. Премьер пообещала, что государство не допустит банкротства предприятий и выплатит компенсации тем, кто понесет убытки из-за локдауна.

Но самое ужасное, что локдаун может не помочь и будут введены более жесткие ограничения. Если министерство здравоохранения увидит ухудшение эпидимиологической ситуации, оно может поднять вопрос о введении чрезвычайного положения. Речь идет прежде всего об ограничении передвижений. "Лично я к этому готова", - заявила премьер.

Власти Финляндии опасаются широкого распространения британского штамма коронавируса, который уже проник в страну и вызвал новый всплеск заболевания. За все время пандемии в стране подтверждено более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло 742 человека. В стране от инфекции уже привиты медики, идет вакцинирование пожилых жителей.