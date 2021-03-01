ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19

В мире впервые за семь недель зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил на брифинге 1 марта глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Гебрейесус отметил, что увеличение количества выявления Covid-19 отмечено в четырех регионах из шести, но не уточнил в каких именно.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24" сказала, что вторая волна пандемии Covid-19 в мире еще не закончилась, и в некоторых странах отмечен рост заболевания.