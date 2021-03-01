Вышел финальный трейлер экранизации российского комикса "Майор Гром"

В Сети обнародован финальный трейлер криминального боевика "Майор Гром: Чумной Доктор", адаптации одноименного отечественного комикса. Ролик доступен на YouTube.

В центре повествования - данный майор полиции Игорь Гром, "известный всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей".

"Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность" - все эти показательные ТТХ делают бравого Грома "идеальным полицейским, не знающим преград". Но всё резко меняется с появлением в городе человека в маске Чумного Доктора, заявившего, что СПб "болен чумой беззакония". И это требует "лечения". А именно - устранения всяких нехороших граждан, разбойников и коррупционеров, достаточно изуверскими способами (рейтинг у ленты при этом 12+).

Причем Доктор неуловим и коварен. "Общество взбудоражено. Полиция бессильна. А Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города", - подытожено.

Режиссер - Олег Трофим. В ролях: Тихон Жизневский (Гром), Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Михаил Евланов, другие.

В кино - с 1 апреля.

Истории про Грома - один из базовых элементов вселенной Bubble, крупнейшей в России компании комиксов, существующей с 2011 года.