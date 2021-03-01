Женщины выбрали лучшие автомобили года. Победителя объявят 8 марта

Жюри конкурса Women"s World Car of the Year опубликовало список победителей премии в каждой из представленных категорий. Лучших выбирали женщины-журналистки из 38 стран мира.

Сразу в двух категориях победили модели Peugeot: "двести восьмой" стал лучшим городским авто, а Peugeot 2008 получил премию как лучший городской кроссовер.

Skoda Octavia "взяла" номинацию "Лучший семейный автомобиль", кабриолет Lexus LC 500 обошёл Mercedes-Benz S-Class и Rolls-Royce Ghost, вырвав победу в классе "Люкс".

Лучшим суперкаром выбрали Ferrari F8 Spider, в классе среднеразмерных SUV победил Land Rover Defender, который конкурировал с Mercedes-Benz GLA, Hyundai Tucson. Лучшим большим кроссовером признали Kia Sorento.

В номинациях "Лучший 4х4 и пикап" и "Лучший электрокар" победили Ford F-150 и Honda e.

В международный женский день, 8 марта, будет объявлен абсолютный победитель Women"s World Car of the Year.