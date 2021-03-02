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02.03.2021 15:32
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал о применении технологии 3D-печати

Текст: Константин Руссов

Корпоративный YouTube-канал "На заводе", посвящённый деятельности АвтоВАЗа, рассказал о том, как на заводе используется технология 3D-печати и об основных её преимуществах.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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На АвтоВАЗе установлен 3D-принтер американского производства, который может работать с 12 видами промышленного пластика. Пока на заводе применяют только два. При помощи принтера методом наплавления можно изготавливать особые детали, в том числе для оборудования, детали для которого больше не выпускаются, и сложную оснастку. Точность составляет 98%.

Один из последних проектов: калибр фонаря для линии B0 - приспособления для измерения точности установки детали в кузов (в данном случае речь идёт о Lada Largus).

Технология 3D-печати ориентирована на повышение эффективности и сокращение затрат. Например, в прошлом году благодаря ей компания сэкономила более восьми миллионов рублей.

#Lada