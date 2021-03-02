АвтоВАЗ рассказал о применении технологии 3D-печати

Корпоративный YouTube-канал "На заводе", посвящённый деятельности АвтоВАЗа, рассказал о том, как на заводе используется технология 3D-печати и об основных её преимуществах.

На АвтоВАЗе установлен 3D-принтер американского производства, который может работать с 12 видами промышленного пластика. Пока на заводе применяют только два. При помощи принтера методом наплавления можно изготавливать особые детали, в том числе для оборудования, детали для которого больше не выпускаются, и сложную оснастку. Точность составляет 98%.

Один из последних проектов: калибр фонаря для линии B0 - приспособления для измерения точности установки детали в кузов (в данном случае речь идёт о Lada Largus).

Технология 3D-печати ориентирована на повышение эффективности и сокращение затрат. Например, в прошлом году благодаря ей компания сэкономила более восьми миллионов рублей.