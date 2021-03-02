Новости

Правящая партия Германии выступила за облегчение визового режима с Россией 22:01
Лукашенко предложил использовать белорусские базы для российских ВВС 21:57
В Британии оштрафовали женщин, красивших волосы на парковке во время локдауна 21:45
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях 21:37
Постпред РФ в ЕС: Санкции загоняют наши отношения с ЕС загоняют в тупик 21:33
В Москве ухудшится погода: похолодает, пойдет снег и усилится ветер 21:26
Февраль: убытки нашего кино составили 156 млн рублей 21:23
Австрия ведет переговоры с РФ о покупке и производстве "Спутник V" 21:15
Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского 21:09
В Подольске преступники принуждали бомжей-инвалидов попрошайничать 21:08
Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасных роликах TikTok 20:59
РФС может уволить монтажера из-за видео игры рукой Мозеса 20:57
В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech скончался 41 человек 20:52
Под Тверью завели дело о пожаре в интернате с двумя погибшими 20:46
Россияне чаще других пользователей сталкиваются со шпионским ПО 20:29
Бизнесмен Пригожин объяснил, почему его преследует ФБР 20:24
Новый Mitsubishi Pajero Sport для РФ представлен официально, названы цены 20:15
В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками 20:05
Назван состав женской сборной по лыжным гонкам на эстафету на ЧМ 19:50
Специалисты рассказали, как пройдет весеннее половодье в этом году 19:44
Названы причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море 19:35
Путин назначил начальника Управления по межрегиональным и культурным связям 19:25
В Болгарии беглый авторитет "Васька Череп" создал политическую партию 19:25
Россияне склонны считать армию "школой жизни", престиж военных растет 19:21
Даниил Квят стал резервным пилотом команды "Альпин" в "Формуле-1" 19:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 21:37
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях

Текст: Наталья Козлова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России провести доследственную проверку по факту размещения в социальных сетях роликов, которые побуждают детей к опасным действиям.

Фото: iStock
Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного контента

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в последние дни февраля в социальных сетях стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий. Хотя профильные ведомства уже проводят профилактические мероприятия, СКР получил ряд обращений с просьбой вмешаться в ситуацию и пресечь действия злоумышленников.

Председатель Следственного комитета РФ поручил Главному Следственному управлению СК России организовать по этому факту доследственную проверку и "принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников",- уточнила Петренко.

Ранее в Москве департамент образования предупредил родителей школьников о роликах в TikTok, где в нарушение законов идет пропаганда суицида. Роскомнадзор обратил внимание, что кампания стала массовой и эти ролики просмотрели более 432 тысяч раз. Сейчас вся эта информация заблокирована.

Происшествия Правосудие Следствие Общество СМИ и соцсети Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Путин дал поручения по развитию угольной отрасли. Главное
Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях
Опубликованы проекты расписания ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021
Рогозин: Украденные на Байконуре детали являются собственностью Казахстана
В Совфеде отреагировали на новые санкции Евросоюза
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона