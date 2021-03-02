Бастрыкин поручил проверить опасные для детей ролики в соцсетях

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России провести доследственную проверку по факту размещения в социальных сетях роликов, которые побуждают детей к опасным действиям.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в последние дни февраля в социальных сетях стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий. Хотя профильные ведомства уже проводят профилактические мероприятия, СКР получил ряд обращений с просьбой вмешаться в ситуацию и пресечь действия злоумышленников.

Председатель Следственного комитета РФ поручил Главному Следственному управлению СК России организовать по этому факту доследственную проверку и "принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников",- уточнила Петренко.

Ранее в Москве департамент образования предупредил родителей школьников о роликах в TikTok, где в нарушение законов идет пропаганда суицида. Роскомнадзор обратил внимание, что кампания стала массовой и эти ролики просмотрели более 432 тысяч раз. Сейчас вся эта информация заблокирована.