Даниил Медведев попробует обойти Надаля и стать вторым в рейтинге

3 марта Даниил Медведев стартует на турнире категории ATP 500 в Роттердаме. Это, конечно, не "Большой шлем", но успешное выступление - как минимум выход в финал - позволит нашему теннисисту стать второй ракеткой мира, опередив Рафаэля Надаля, который здесь не играет.

Медведев признался, что повышенные ожидания ложатся на плечи дополнительным грузом ответственности, но это нормально.

- Чувствовать давление - часть теннисной карьеры, - приводит слова Медведева пресс-служба ATP. - Я бы сказал, что ситуация может стать более напряженной в четвертьфинале или полуфинале. Но в первом или втором круге думать о своих перспективах в рейтинге слишком рано. Я готовлюсь к своему стартовому матчу и не отвлекаюсь на посторонние мысли. Но когда дело дойдет до решающих встреч, давление усилится.

Не стоит расслабляться еще и потому, что даже после снятия Рафаэля Надаля в сетке остались серьезные соперники.

- В Роттердаме собрался чуть ли не сильнейший состав участников в истории, - отметил Медведев. - На корт выйдут четыре игрока из первой десятки.

Даниилу не привыкать побеждать топовых теннисистов. Напомним, что до поражения в финале Australian Open от серба Новака Джоковича беспроигрышная серия россиянина составляла 20 матчей. Медведев одолел 12 соперников из топ-10 рейтинга подряд. Ну а начнет турнир в Роттердаме Даниил матчем против еще одного представителя Сербии Душана Лайовича, занимающего 27-е место в списке лучших.

- Корты здесь очень медленные, то есть условия ему должны понравиться. Кроме того, на закрытом харде подача и прием будут очень важны, - объяснил Даниил расклад сил. - Чем больше эйсов ты выполняешь сам и чем лучше ты принимаешь подачу соперника, тем сильнее давление на твоего оппонента.

Кстати, из парного турнира Лайович уже вылетел. Вместе со швейцарцем Стэном Вавринкой он уступил российскому тандему Карен Хачанов - Андрей Рублев на чемпионском тай-брейке - 1:6, 6:3, 2:10. А вчера уже после подписания номера "РГ" в печать наши парни стартовали и в одиночном разряде.

Что касается российских теннисисток, то новости с кортов пришли нерадостные. В Дохе Светлана Кузнецова потерпела поражение от белоруски Виктории Азаренко (2:6, 3:6). Вероника Кудерметова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе (2:6, 6:7). В Линце Екатерина Александрова уступила датчанке Кларе Таусон (3:6, 4:6), а Варвара Грачева - венгерке Тимеа Бабош (4:6, 7:5, 3:6).