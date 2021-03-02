Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео

В Польше несколько благородных оленей продемонстрировали свои отличные физические возможности и перепрыгнули двигавшийся по дороге автомобиль BMW. Лишь взрослый самец не смог взять препятствие с разбегу и приземлился на багажник машины.

Как сообщает Польское агентство печати, инцидент был снят камерой видеорегистратора в Мазовецком воеводстве на провинциальной автодороге № 618. Автомобили двигались со скоростью около 80 километров в час.

Неожиданно из леса выскочили семь животных. Некоторым из оленей удалось проскочить перед автомобилем, а другие играючи взяли полутораметровую высоту и перепрыгнули машину.

Лишь самый крупный самец, замыкавший колонну из самок и молодых оленей, не рассчитал свои возможности и приземлился на багажник автомобиля. Впрочем, инцидент, видимо, не отразился на здоровье оленя, который сразу вскочил и умчался в чащу леса.