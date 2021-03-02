Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19

О полном снятии ограничений, введенных ранее из-за COVID-19, можно будет говорить только при формировании коллективного иммунитета. Привить надо не менее 60 процентов населения страны. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет", - подчеркнула Голикова. По ее словам, была разработана эпидемиолого-математическая модель, которая и определяет дату коллективного иммунитета. Пока же надо соблюдать дистанцию, носить маски и придерживаться других правил, призванных сдержать распространение инфекции.

По словам вице-премьера, наиболее высокие показатели заболеваемости остаются среди людей старше 50 лет. Почти 20 процентов заболевших - это жители Москвы и Санкт-Петербурга, а меньше всего их в Татарстане, Дагестане, Чеченской республике, а также Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.