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02.03.2021 22:53
Рубрика: Спорт

Гроссмейстер Большунов

Российский лыжник взял свое первое "золото" чемпионата мира
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Неделя № 45(8396)
Александр Большунов завоевал свое первое "золото" на чемпионатах мира, выиграв скиатлон на ЧМ-2020 в немецком Оберстдорфе.
В скиатлоне Александр Большуновв одиночку разобрался с пятьюнорвежскими лыжниками. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

За четыре сезона выступлений на взрослом уровне у 24-летнего Большунова не было недостатка в победах. Триумф на "Тур де Ски", Хрустальный глобус Кубка мира - такому послужному списку позавидовал бы любой. И все же главные старты для любого лыжника - это Олимпиада и чемпионат мира. А там у Большунова побед до сих пор не было.

На одном только предыдущем ЧМ-2019 в австрийском Зеефельде Саша взял четыре "серебра". В таких случаях ярлык "вечно второго" прилипает автоматически, но у Большунова совсем другая история. "Даже когда он занимал вторые места, он был готов выиграть, но проигрывал или тактически, или из-за других каких-то ошибок. С тех пор они провели с тренером очень серьезную работу, и в голове у него все разложено по полочкам. Он выходит на трассу, чтобы правильно выполнить свою работу", - объяснял "РГ" истоки большуновского успеха олимпийский призер, а ныне известный тренер Сергей Крянин.

В скиатлоне (15 км "классикой"+15 км коньком) Большунов выполнил свою работу идеально, гроссмейстерски справившись с пятью норвежцами.

К моменту написания этих строк Саша мог разжиться еще одним "золотом", в командном спринте. В этой гонке два лыжника из каждой команды бегут по три этапа. Большунов свою часть прошел идеально, но напарник Глеб Ретивых сумел удержать лишь "бронзу". После финиша расстроенный Большунов даже не подошел поздравить партнера, а на церемонии награждения был мрачнее тучи. Но таков наш Большунов: бесконечно требовательный к себе и окружающим. Наверное, это и помогает ему добывать победы.

Кстати

Все медали Большунова

Олимпийские игры-2018

Фото: REUTERS
FIS опубликовала видео синхронного бега Большунова и Клебо
  • классический спринт - "бронза"
  • эстафета - "серебро"
  • командный спринт - "серебро"
  • 50 км - "серебро"

ЧМ-2019

  • Скиатлон - "серебро"
  • командный спринт - "серебро"
  • эстафета - "серебро"
  • 50 км - "серебро"

ЧМ-2020

  • скиатлон - "золото"
  • командный спринт - "бронза"
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