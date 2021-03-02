Как журналист "РГ" попробовал выбраться из туннеля реальности

Вот и до нас дошло модное увлечение западной молодежи - короткие путешествия по случайным координатам, сгенерированным мобильным приложением "Рандонавтика". Оно легко скачивается из интернета на любой смартфон и всегда готово отправить вас на поиски приключений. Журналисты "РГ" прошлись по маршруту, проложенному искусственным интеллектом.

Немного теории

Принцип действия "Рандонавтики" прост. Ты фиксируешь в приложении свои координаты, задаешь расстояние, которое готов пройти, и выбираешь, по какому принципу искусственный интеллект проложит тебе маршрут. Можно выбрать аттрактор - и локация будет определяться по наибольшим скоплениям случайных точек вокруг одного места. А если выберешь войд, тогда путь пройдет по пустотам с наименьшим скоплением точек. Есть еще аномалия, когда генератор случайных чисел будет выбрасывать на маршрут то аттрактор, то войд. Разработчики приложения утверждают, что в нем задействован настоящий квантовый генератор случайных чисел, расположенный в Австралийском национальном университете. И логику в том, почему в одном месте появляются аттракторы, а в другом войды, предлагают не искать - на то числа и случайные, чтобы в них не было никакой логики.

Перед тем как начать путешествие, необходимо обозначить намерение. То есть ответить на вопрос, что ты хочешь найти в конечной точке путешествия. "Сконцентрируйтесь на намерении", - настоятельно просит смартфон. Фиксировать намерение в приложении не нужно, достаточно проговорить его про себя. И вот здесь, по уверениям многих, начинается странное. Бывалые рандонавты обязательно расскажут вам историю подростков из Сиэтла, которые загадали найти в конечной точке что-нибудь страшное, и приложение привело их на заброшенный пирс, где лежал чемодан с человеческими останками. Как потом выяснилось, в чемодане лежали тела супругов, расстрелянных грабителями.

Немного практики

Итак, я завела в приложение расстояние в пять километров, выбрала аномальный принцип построения маршрута, загадала отыскать что-то необычное. И отправилась в путешествие по телефонным подсказкам. По пути, кстати, рекомендуется обращать внимание на то, что раньше казалось незаметным, не стоящим внимания. Говорят, что можно увидеть некие знаки.

Скажу сразу: ничего страшного, странного и даже просто выходящего за рамки обычной ежедневной рутины в дороге мне не попалось. Да что там говорить - даже люди не встретились. На улице было слегка за двадцать со знаком минус, и родные химкинские коммунальщики еще не до конца победили последствия рекордного снегопада. В такую погоду нормальные люди сидят по домам, попивая утренний кофе или обеденный аперитив, смотрят сериалы и игнорируют любые приглашения выйти из дома, ссылаясь на печальный опыт перемерзшего наполеонова войска.

Вот в таких нечеловеческих условиях я проковыляла мимо градообразующего предприятия, на котором делают ракетные двигатели, и офисного центра, несколько лет назад признанного самой экологичной новостройкой Подмосковья. Дальше "Рандонавтика" повела в промзону, где из всего увиденного запомнилась только кособокая вывеска с надписью "Кафе "Кофе" на каком-то, как показалось, гараже. В какой-то момент стало трудно моргать - это на ресницы от дыхания налипли микрососульки. Что-то похожее образовалось под носом и - о, ужас! - над верхней губой. Стало жаль себя и почему-то наполеоново войско. И тут я споткнулась о лыжню.

Лыж с собой не было, но этого и не требовалось - приложение попросило перешагнуть накатанный кем-то путь, провалиться по колено в снег и отправиться куда-то в белую даль. За лыжню коммунальщики еще даже не заходили. Поэтому те 600 метров, что мне пришлось прошагать по адским сугробам, поминая недобрым словом Австралийский национальный университет, снежную зиму и собственное неуемное любопытство, показались равными расстоянию от Москвы до Владивостока. Растеряв по пути снежные ресницы, сопли и усы, вдоволь начерпав сапогами и карманами снега, я наконец выбралась на дорогу. И на противоположной обочине увидела ее - кучу мусора. И даже незанесенную снегом, то есть вполне себе свежую.

В то же самое время "Рандонавтика" уведомила, что мое путешествие закончилось.

Немного магии и ее разоблачения

"Каждый из нас находится в своем туннеле реальности. Мы одной и той же дорогой ходим на работу, на прогулку в парк или по магазинам. "Рандонавтика" пробует вывести нас из этого туннеля, - объясняет суть приложения системный разработчик компании GeneralITStudio Даниил Косильников. - При построении пути для путешествия искусственный интеллект не задействует GPS-точки, уже "засвеченные" в вашем смартфоне. Проще говоря, поведет вас туда, где вы обычно не ходите". Другими словами, приложение заставляет людей посмотреть на мир вокруг себя свежими глазами. Философия "Рандонавтики" гласит: новый путь, по которому вы пройдете, новые места, которые посетите, запустят необратимый процесс во Вселенной, что в итоге может привести к позитивным изменениям в вашей жизни.

И помните: весь эффект путешествия будет зависеть только от вас. Фото: Марина Волосевич

Но я-то загадывала найти в конце пути что-то необычное, а нашла кучу мусора - как это так? "А разве мусор на дороге - обычное дело?" - парирует психолог-психотерапевт Татьяна Хромова, которую "РГ" попросила прокомментировать часть "Рандонавтики", касающуюся намерений. Хромова объясняет: человеческий мозг устроен так, что мало кто в данном случае будет говорить о конкретных намерениях - смешно же, в самом деле, загадывать телефонному приложению помочь найти на дороге мешок денег. "Поэтому большинство намерений будут абстрактными - красивое, интересное, доброе, необычное и так далее", - утверждает психолог. И уж что-нибудь, подходящее под такие формулировки, в конце путешествия обязательно отыщется.

А я, пожалуй, еще раз попробую. Летом. А то не очень удобно идти на поиски неожиданного с усами из снега.