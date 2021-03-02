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02.03.2021 21:20
Рубрика: Digital

Дойти до точки

Как журналист "РГ" попробовал выбраться из туннеля реальности
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 45(8396)
Вот и до нас дошло модное увлечение западной молодежи - короткие путешествия по случайным координатам, сгенерированным мобильным приложением "Рандонавтика". Оно легко скачивается из интернета на любой смартфон и всегда готово отправить вас на поиски приключений. Журналисты "РГ" прошлись по маршруту, проложенному искусственным интеллектом.
Для первого путешествия не рекомендуется задавать большой радиус, тем более что удобных путей приложение, как оказалось, не ищет. Фото: Марина Волосевич Для первого путешествия не рекомендуется задавать большой радиус, тем более что удобных путей приложение, как оказалось, не ищет. Фото: Марина Волосевич
Для первого путешествия не рекомендуется задавать большой радиус, тем более что удобных путей приложение, как оказалось, не ищет. Фото: Марина Волосевич

Немного теории

Принцип действия "Рандонавтики" прост. Ты фиксируешь в приложении свои координаты, задаешь расстояние, которое готов пройти, и выбираешь, по какому принципу искусственный интеллект проложит тебе маршрут. Можно выбрать аттрактор - и локация будет определяться по наибольшим скоплениям случайных точек вокруг одного места. А если выберешь войд, тогда путь пройдет по пустотам с наименьшим скоплением точек. Есть еще аномалия, когда генератор случайных чисел будет выбрасывать на маршрут то аттрактор, то войд. Разработчики приложения утверждают, что в нем задействован настоящий квантовый генератор случайных чисел, расположенный в Австралийском национальном университете. И логику в том, почему в одном месте появляются аттракторы, а в другом войды, предлагают не искать - на то числа и случайные, чтобы в них не было никакой логики.

Перед тем как начать путешествие, необходимо обозначить намерение. То есть ответить на вопрос, что ты хочешь найти в конечной точке путешествия. "Сконцентрируйтесь на намерении", - настоятельно просит смартфон. Фиксировать намерение в приложении не нужно, достаточно проговорить его про себя. И вот здесь, по уверениям многих, начинается странное. Бывалые рандонавты обязательно расскажут вам историю подростков из Сиэтла, которые загадали найти в конечной точке что-нибудь страшное, и приложение привело их на заброшенный пирс, где лежал чемодан с человеческими останками. Как потом выяснилось, в чемодане лежали тела супругов, расстрелянных грабителями.

Немного практики

Итак, я завела в приложение расстояние в пять километров, выбрала аномальный принцип построения маршрута, загадала отыскать что-то необычное. И отправилась в путешествие по телефонным подсказкам. По пути, кстати, рекомендуется обращать внимание на то, что раньше казалось незаметным, не стоящим внимания. Говорят, что можно увидеть некие знаки.

Фото: iStock
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Скажу сразу: ничего страшного, странного и даже просто выходящего за рамки обычной ежедневной рутины в дороге мне не попалось. Да что там говорить - даже люди не встретились. На улице было слегка за двадцать со знаком минус, и родные химкинские коммунальщики еще не до конца победили последствия рекордного снегопада. В такую погоду нормальные люди сидят по домам, попивая утренний кофе или обеденный аперитив, смотрят сериалы и игнорируют любые приглашения выйти из дома, ссылаясь на печальный опыт перемерзшего наполеонова войска.

Вот в таких нечеловеческих условиях я проковыляла мимо градообразующего предприятия, на котором делают ракетные двигатели, и офисного центра, несколько лет назад признанного самой экологичной новостройкой Подмосковья. Дальше "Рандонавтика" повела в промзону, где из всего увиденного запомнилась только кособокая вывеска с надписью "Кафе "Кофе" на каком-то, как показалось, гараже. В какой-то момент стало трудно моргать - это на ресницы от дыхания налипли микрососульки. Что-то похожее образовалось под носом и - о, ужас! - над верхней губой. Стало жаль себя и почему-то наполеоново войско. И тут я споткнулась о лыжню.

Лыж с собой не было, но этого и не требовалось - приложение попросило перешагнуть накатанный кем-то путь, провалиться по колено в снег и отправиться куда-то в белую даль. За лыжню коммунальщики еще даже не заходили. Поэтому те 600 метров, что мне пришлось прошагать по адским сугробам, поминая недобрым словом Австралийский национальный университет, снежную зиму и собственное неуемное любопытство, показались равными расстоянию от Москвы до Владивостока. Растеряв по пути снежные ресницы, сопли и усы, вдоволь начерпав сапогами и карманами снега, я наконец выбралась на дорогу. И на противоположной обочине увидела ее - кучу мусора. И даже незанесенную снегом, то есть вполне себе свежую.

В то же самое время "Рандонавтика" уведомила, что мое путешествие закончилось.

Немного магии и ее разоблачения

"Каждый из нас находится в своем туннеле реальности. Мы одной и той же дорогой ходим на работу, на прогулку в парк или по магазинам. "Рандонавтика" пробует вывести нас из этого туннеля, - объясняет суть приложения системный разработчик компании GeneralITStudio Даниил Косильников. - При построении пути для путешествия искусственный интеллект не задействует GPS-точки, уже "засвеченные" в вашем смартфоне. Проще говоря, поведет вас туда, где вы обычно не ходите". Другими словами, приложение заставляет людей посмотреть на мир вокруг себя свежими глазами. Философия "Рандонавтики" гласит: новый путь, по которому вы пройдете, новые места, которые посетите, запустят необратимый процесс во Вселенной, что в итоге может привести к позитивным изменениям в вашей жизни.

И помните: весь эффект путешествия будет зависеть только от вас. Фото: Марина Волосевич

Но я-то загадывала найти в конце пути что-то необычное, а нашла кучу мусора - как это так? "А разве мусор на дороге - обычное дело?" - парирует психолог-психотерапевт Татьяна Хромова, которую "РГ" попросила прокомментировать часть "Рандонавтики", касающуюся намерений. Хромова объясняет: человеческий мозг устроен так, что мало кто в данном случае будет говорить о конкретных намерениях - смешно же, в самом деле, загадывать телефонному приложению помочь найти на дороге мешок денег. "Поэтому большинство намерений будут абстрактными - красивое, интересное, доброе, необычное и так далее", - утверждает психолог. И уж что-нибудь, подходящее под такие формулировки, в конце путешествия обязательно отыщется.

А я, пожалуй, еще раз попробую. Летом. А то не очень удобно идти на поиски неожиданного с усами из снега.

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