Лукашенко рассказал о содержании переговоров с президентом России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 марта выступил на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, где рассказал о переговорах в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля. Он, в частности, назвал домыслами некоторые неофициальные сообщения о сути этих переговоров. Выступление Лукашенко цитирует белорусское государственное информационное агентство БелТА.

Так, по словам Лукашенко, "обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним". При этом он подчеркнул, что "очень много писали об этой встрече, и, к сожалению, процентов семьдесят - полная брехня и выдумки". В частности, по его словам, "много писали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно".

Кроме того, он отметил, что на переговорах в Сочи не шло речи о слиянии России и Беларуси. "Мы суверенное и независимое государств, - подчеркнул Лукашенко. - Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении".

Также президент Беларуси рассказал, что "мы полны решимости, это было наше общее мнение, создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно... Хотим выстроить такие отношения, чтобы мы не боялись и не дергались по поводу каких-то санкций. Вчера ввели санкции против России, позавчера - против Беларуси. И уже гвалт какой-то, - отметил белорусский лидер. - Слушайте, 150 миллионов человек на такой территории мы не можем накормить? Запросто! В этом ключе по всем отраслям мы подвергали анализу ситуацию. И приходили к тому, что нам надо начинать это делать. Нам надо просто спланировать, как делают китайцы, японцы это".

Главы двух стран, отметил Лукашенко, говорили о кооперации, например, в авиации. "Мы готовы не только обслуживать самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие", сказал он. Также речь шла о сотрудничестве по линии ВПК.

Что касается помощи, то единственное, по словам Лукашенко, о чем шла речь - участие "Газпрома" в модернизации "Гродно Азота", производящего азотные удобрения из природного газа.

Также президент Беларуси отметил, что тема трансфера власти в Минске на встрече в Сочи не обсуждалась, и предостерег от фейковых новостей на эту тему.