О чем договорились президенты России и Беларуси во время встречи в Сочи

В начале недели Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Красной Поляне в Сочи и общались тет-а-тет с обеда и до самого вечера. Переговоры были неформальными, но, судя по всему, очень обстоятельными.

Гостя в Красной Поляне Владимир Путин принимал очень тепло, по-домашнему. Лидеры начали беседу как обыч­но, в помещении, но "без галстуков" и в довольно скромной и простой, даже аскетичной обстановке. А продолжили разговор примерно через час - на горных склонах, катаясь на лыжах и снегоходах, а затем и за обедом - не праздничным, а рабочим, который накрыли за длинным столом, но на двоих. Регламента тоже не было.

Владимир Путин лично проводил Александра Лукашенко вечером до машины, главы государств крепко обнялись на прощание - до новой встречи. Которая может пройти тоже один на один. Очные встречи во время пандемии на высшем уровне случаются редко, и тем очевиднее значение, которое главы двух государств придают таким беседам, для которых не нужен ни дресс-код, ни другие формальности.

Сотрудничество в промышленной сфере Москвы и Минска важнее финансовой поддержки

"Встреча была очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин весьма позитивно оценивает ее итоги.

А итоги в целом такие. Во-первых, Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины от коронавируса и обещала новые поставки вакцин в феврале и марте. Производство начнется в марте на белорусском предприятии. Кроме того, Беларусь разрабатывает свою вакцину, которая ожидается осенью.

"Самая эффективная вакцина - российская, это признано во всем мире", - оценил Александр Лукашенко. "Технологии уже переданы, как мне доложили, и разворачивается производство", - заявил Владимир Путин. "Вы пообещали мне, что первой будет страна Беларусь, - вы это сделали", - поблагодарил собеседник.

Второй важный итог: лидеры констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо.

"У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами", - отметил Владимир Путин.

Есть план действий по углублению интеграции в Союзном государстве. Почти все "дорожные карты", модернизировать которые поручали президенты правительствам, готовы, объявил Александр Лукашенко. Из более чем 30 осталось всего 6-7 "дорожных карт", остальные можно подписывать.

Уровень стратегического союзничества в который раз был подтвержден на переговорах на высшем уровне. Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Беларуси.

"Мы самый крупный инвестор - свыше четырех миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику", - привел цифры Владимир Путин. "Примерно из 70 млрд долларов ВВП Беларуси мы... минимум наполовину в торговом обороте завязаны на Россию", - подтвердил Александр Лукашенко. Средства вкладываются в конечное производство - Беларусь закупает в России все больше и больше сырья и комплектующих.

"Конечно, главным образом говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств", - рассказал Дмитрий Песков по итогам встречи. Отмечается "пандемийный спад" и по товарообороту, и в экономическом плане. И нужны очень энергичные усилия, чтобы его компенсировать и вывести на траекторию роста основные показатели. Президенты как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, передал детали Дмитрий Песков. Особенно нужно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере. Для этого в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств. По мере углубления сотрудничества в этих областях будут конкретизированы двусторонние меры.

Активно продвигаются масштабные совместные проекты. Работа над Белорусской АЭС идет успешно. Стало известно, как Минск компенсирует сокращение потребления российского газа после ее ввода в строй, а это около 5 млрд кубометров: благодаря развитию химического производства, где газ будет очень нужен. Будет построен второй Гродненский азотный комбинат. И Александр Лукашенко заметил, что проект можно реализовать с "Газпромом", если будет на то поручение Владимира Путина.

Сотрудничество в промышленной сфере Москвы и Минска важнее финансовой поддержки, считает Владимир Путин. "Главное - это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики", - подчеркнул он. Товарооборот хоть и упал примерно на 15 процентов, но все равно составил 28,5 млрд долларов - значимая цифра.

Отдельно президенты говорили о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны. Скоро состоятся консультации между этими ведомствами, рассказал Дмитрий Песков.

Важной новостью стало то, что Александр Лукашенко выразил надежду на возобновление автомобильного сообщения с Россией в ближайшее время. Железнодорожное уже есть, как и возможность перемещаться гражданам двух стран "через воздушные ворота" - авиасообщение возобновилось в сентябре, и недавно было увеличено число рейсов и их география.

Президенты еще раз подчеркнули, что Россия и Беларусь - не чужие друг другу. "Мы очень близкие люди, близкие народы, - сказал Владимир Путин. - Культура, язык, религия, история совместная, причем не только основанная на героическом, относительно недавнем прошлом, Великой Отечественной войне, но и уходящая глубоко своими корнями в века, - нас это все объединяет. И конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время". "У нас очень близкие народы, очень близкие страны, и мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы", - заявил Александр Лукашенко.

Об особых отношениях двух стран говорит и то, что лидерам не надо долго согласовывать телефонные разговоры - при необходимости они организуются оперативно. Так получилось и после встречи на Красной Поляне - на следующий же день президенты созвонились и продолжили обсуждение.