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02.03.2021 20:33
Рубрика: Digital

Wi-Fi зайдет с воздуха

На коротких рейсах "Аэрофлота" появится платный интернет
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Компания "Аэрофлот" намерена к апрелю этого года оборудовать системой доступа в интернет 16 среднемагистральных самолетов из семейства Airbus A320, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Переоборудование самолетов компания начнет в апреле и будет проводить поэтапно в течение 2021 года. Процедуру осуществляет департамент технического обслуживания "Аэрофлота", пояснила "РГ" пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

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Кроме того, уточнила она, широкофюзеляжные самолеты и А320 Neo будут поставляться в парк авиакомпании уже оборудованными системами высокоскоростного доступа в интернет. Стоить выход в интернет в полете будет от 5 до 25 долларов, уточнила газета "Известия" со ссылкой на источник в компании. За неограниченный доступ к мессенджерам в полете придется заплатить 5 долларов. При этом средняя скорость передачи данных будет составлять 10 Мб/сек. На установку оборудования планируется потратить около 8 млн долларов. Сейчас "Аэрофлот" уже предоставляет услугу на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777. При этом оборудовать доступом в интернет все самолеты в компании не планируют.

Оснащения системой доступа в интернет также прорабатывают некоторые другие авиакомпании. По мнению экспертов, если они и введут такую услугу, она будет платной. Компенсировать внедрение современных технологий за свой счет российские авиакомпании пока не готовы.

Для "Аэрофлота" вложения в оборудование самолетов доступом в интернет обоснованы стремлением стать премиальным перевозчиком. Предоставление доступа в интернет на коротких рейсах предусмотрено стратегией развития до 2028 года, поясняет исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Такая услуга может стать дополнительным аргументом в пользу выбора авиакомпании.

Сама по себе установка оборудования для обеспечения доступа в интернет - довольно дорогостоящее мероприятие. Вложения, которые делают авиакомпании, должны компенсироваться за счет каких-то источников. Поэтому понятно, что услуга предоставляется платно, отметил в беседе с "РГ" председатель объединения пассажиров Илья Зотов. Но даже платное предоставление таких услуг вряд ли позволит быстро окупить вложения.

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На внутренних рейсах услуга по выходу в интернет во время полета будет востребована пассажирами, путешествующими с деловыми целями. В пути они могут работать. Но это, скорее всего, будут только пассажиры бизнес-класса.

"Среднестатистическому пассажиру, который приобретает авиабилет по стоимости, сопоставимой со стоимостью выхода в интернет, вряд ли такая услуга будет интересна", - отмечает Зотов. К тому же в течение полета, который длится от одного-трех часов, можно обойтись без интернета.

В России эта услуга может получить распространение только с развитием технологий и снижением их стоимости.

Digital Интернет Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"

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