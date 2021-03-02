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02.03.2021 20:15
Рубрика: Легковые авто

Новый Mitsubishi Pajero Sport для РФ представлен официально, названы цены

Текст, фото: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Компания Mitsubishi представила в Москве новый Pajero Sport, а также назвала цены на внедорожник. Итак, стоимость автомобиля начинается от 2 879 000 рублей (за дорестайлинговую модель просили 2 676 000 рублей). За эти деньги можно приобрести машину с дизельным двигателем 2,4 литра (181 л.с.). Автомобиль с бензиновым мотором 3.0 литра (209 л.с.) обойдётся минимум в 3 399 000 рублей (ранее было 3 303 000 рублей).

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Напомним, обновленный Pajero Sport дебютировал летом 2019 года. В ходе рестайлинга автомобиль получил другие фары, решетку радиатора, фонари, передние крылья и капот.

Габариты внедорожника увеличились и составляют 4 825 мм в длину, 1 815 мм в ширину и 1 835 мм в высоту. Дорожный просвет - 218 мм.

Фото: Юрий Зубко/РГ

В салоне появилась 8-дюймовая цифровая приборная панель (впервые представленная в модельном ряду Mitsubishi) и мультимедиа Mitsubishi Connect с 8-дюймовым экраном и функцией интеграции со смартфоном ("Яндекс. Авто" будет доступна в комплектации Instyle в дизельных Pajero Sport). Виртуальная "приборка" будет доступна в комплектациях Instyle и Ultimate.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Пассажирам второго ряда теперь доступен USB-разъем для зарядки устройств, а также розетка на 220 В.

Продажи обновленного Pajero Sport стартуют в мае этого года. Автомобиль встанет на конвейер завода в Калуге.

Фото: Юрий Зубко/РГ
#Mitsubishi