Олег Романцев перенес операцию после инфаркта

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", Романцев успешно перенес операцию на сердце. "Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. ФК "Спартак-Москва" желает нашей легенде скорейшего восстановления. "Олег Иванович, мы с вами", говорится в сообщении клуба.

Олег Романцев - самый титулованный тренер в истории "Спартака". Он возглавлял команду с 1989 по 2003 год с перерывом на один сезон в 1996 году. За это время он выиграл чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России, три Кубка страны.

Также Романцев работал в сборной России - с 1995 по 1996 год и с 1998 по 2002 год. Его последней командой было "Динамо" (2004-2005).