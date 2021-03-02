Опубликованы проекты расписания ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021

Проект расписания ЕГЭ выглядит так.
Основные дни основного периода:
31 мая (понедельник) - география, литература, химия;
3 июня (четверг) - русский язык;
4 июня (пятница) - русский язык;
7 июня (понедельник) - математика профильного уровня;
11 июня (пятница) - история, физика;
15 июня (вторник) - обществознание;
18 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;
21 июня (понедельник) - иностранные языки (раздел "Говорение");
22 июня (вторник) - иностранные языки (раздел "Говорение");
24 июня (четверг) - информатика и ИКТ;
25 июня (пятница) - информатика и ИКТ.
Резервные дни ЕГЭ:
28 июня (понедельник) - география, литература, иностранные языки (раздел "Говорение"), биология, история, русский язык;
29 июня (вторник) - обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела "Говорение"), математика профильного уровня, информатика и ИКТ;
2 июля (пятница) - по всем учебным предметам.
Проект расписания ОГЭ (основной период):
24 мая (понедельник) - русский язык;
25 мая (вторник) - русский язык;
27 мая (четверг) - математика;
28 мая (пятница) - математика.
Напомним, ранее проекты этого же расписания Рособрнадзор опубликовал у себя на сайте. Теперь документы появились на портале проектов нормативно-правовых актов. Их общественное обсуждение продлится до 16 марта.