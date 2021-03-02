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02.03.2021 20:53
Рубрика: Общество

Опубликованы проекты расписания ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021

Текст: Ксения Колесникова
Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год. Напомним, ЕГЭ в этом году сдают выпускники 11-х классов, поступающие в вузы. А девятиклассники сдают ОГЭ всего по двум предметам - русскому и математике.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Рособрнадзор: Участники ЕГЭ смогут изменить перечень предметов

Проект расписания ЕГЭ выглядит так.

Основные дни основного периода:

31 мая (понедельник) - география, литература, химия;

3 июня (четверг) - русский язык;

4 июня (пятница) - русский язык;

7 июня (понедельник) - математика профильного уровня;

11 июня (пятница) - история, физика;

15 июня (вторник) - обществознание;

18 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;

21 июня (понедельник) - иностранные языки (раздел "Говорение");

22 июня (вторник) - иностранные языки (раздел "Говорение");

24 июня (четверг) - информатика и ИКТ;

25 июня (пятница) - информатика и ИКТ.

Резервные дни ЕГЭ:

Фото: iStock
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28 июня (понедельник) - география, литература, иностранные языки (раздел "Говорение"), биология, история, русский язык;

29 июня (вторник) - обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела "Говорение"), математика профильного уровня, информатика ‎и ИКТ;

2 июля (пятница) - по всем учебным предметам.

Проект расписания ОГЭ (основной период):

24 мая (понедельник) - русский язык;

25 мая (вторник) - русский язык;

27 мая (четверг) - математика;

28 мая (пятница) - математика.

Напомним, ранее проекты этого же расписания Рособрнадзор опубликовал у себя на сайте. Теперь документы появились на портале проектов нормативно-правовых актов. Их общественное обсуждение продлится до 16 марта.

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