Украинский экс-президент Порошенко назвал непечатным словом вакцину от COVID-19 на Украине. Во время заседания в парламенте первого марта он раскритиковал вакцину, которой прививают граждан Украины, сообщает издание Страна.ua.

По его словам, он вернулся с Закарпатья, где наблюдается критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей. Политик добавил, что непригодную вакцину "ковишильд" привезли в страну "из-за коррупции и профнепригодности". В тех больницах, где он был, уточнил Порошенко, также нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом.

Ранее издание сообщало, что закупленную украинским минздравом вакциной никто массово прививаться не хочет, а темпы вакцинации остаются очень низкими. Кроме того, эта вакцина имеет побочные эффекты. В частности, 25 февраля у 22 из 40 медиков, которые вакцинировались в Одесской инфекционной больнице, сразу же поднялась высокая температура.