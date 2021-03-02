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02.03.2021 21:21
Рубрика: Экономика

Птицеводы рассказали, сколько будут сдерживать рост цен на мясо и яйца

Текст: Татьяна Карабут
Крупнейшие птицеводческие предприятия страны в добровольном порядке приняли решение не повышать отпускные цены на социально значимые продукты - тушку птицы и яйца. Такая договоренность будет действовать в течение двух месяцев, рассказал "РГ" генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: iStock
Производители мяса птицы и яиц договорились заморозить цены

По его словам, предприятия рассчитывают частично компенсировать свои убытки от сдерживания цен с помощью мер господдержки, о которых заявил ранее сегодня Минсельхоз - прежде всего, за счет увеличения лимита по льготным "коротким" кредитам, пролонгации льготных инвестиционных кредитов для предприятий отрасли, пострадавших от птичьего гриппа. Кроме того, птицеводам помогут субсидии за килограмм произведенной продукции. Также должны окончательно сработать предпринятые правительством меры - введение экспортных пошлин на зерно уже приводит к снижению цен на него, отметил Лахтюхов.

"Мы также надеемся, что производители и поставщики других ингредиентов тоже ограничат рост цен. Например, лизин (незаменимая аминокислота, используется как кормовая добавка - прим. ред.) с начала прошлого года вырос в цене почти на 150%. Также выросли цены на ветпрепараты, упаковка подорожала почти на 30%", - рассказал Сергей Лахтюхов.

По данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля цены на мясо кур выросли на 1,9%, яйца - на 1,1%. При этом в некоторых регионах цены на яйца выросли за неделю более чем на 10%. Если не считать овощи, с начала года из всех продуктов мясо кур подорожало больше всего - на 6,2%. По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности роста цен на эти продукты.

Представители отрасли объясняют рост цен увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за того же птичьего гриппа в странах ЕС.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Ранее сегодня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что, кроме уже принятых мер для поддержки отрасли, планируется предусмотреть новые - в том числе возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию собственных предприятий по производству инкубационного яйца, а также повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию.

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