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02.03.2021 09:40
Рубрика: Digital

Раскрыты характеристики iPhone 13

Текст: Михаил Загайнов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Размер iPhone 13 останется прежним, однако смартфон станет тяжелее. Об этом сообщает телеканал CNBS со ссылкой на аналитика TF International Securities Мин Чи Куо.

Фото: Apple
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Аналитик отметил, что iPhone 13 будет "примерно такой же, как серия iPhone 12": Apple намерена предложить четыре модели с такими же диагоналями - одну на 5,4 дюйма, две 6,1-дюймовые и одну на 6,5 дюйма.

По его словам, новый смартфон от Apple также получит улучшенные камеры, модемы 5G и более крупную батарею. Площадь экрана увеличат за счет уменьшения области с системой камер.

После 2021 года компания откажется от "челки" в своих устройствах, а в iPhone будет одно небольшое отверстие для камеры, полагает эксперт.

Презентация iPhone 13 намечена на осень 2021 года.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Apple

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