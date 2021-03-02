Раскрыты характеристики iPhone 13

Размер iPhone 13 останется прежним, однако смартфон станет тяжелее. Об этом сообщает телеканал CNBS со ссылкой на аналитика TF International Securities Мин Чи Куо.

Аналитик отметил, что iPhone 13 будет "примерно такой же, как серия iPhone 12": Apple намерена предложить четыре модели с такими же диагоналями - одну на 5,4 дюйма, две 6,1-дюймовые и одну на 6,5 дюйма.

По его словам, новый смартфон от Apple также получит улучшенные камеры, модемы 5G и более крупную батарею. Площадь экрана увеличат за счет уменьшения области с системой камер.

После 2021 года компания откажется от "челки" в своих устройствах, а в iPhone будет одно небольшое отверстие для камеры, полагает эксперт.

Презентация iPhone 13 намечена на осень 2021 года.