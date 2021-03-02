Когда в Москве чаще всего происходят ДТП

Количество аварий в Москве вырастает по пятницам. Самым аварийным временем оказался период с 17 до 20 часов. В столичной Госавтоинспекции проанализировали статистику ДТП по времени суток и дням недели.

Анализ показал относительно равномерное распределение показателей аварийности, с небольшим возрастанием количества ДТП перед выходными.

Относительно аварийно-безопасное время - первая половина суток. После 12.00 часов ДТП происходят значительно чаще, а пик аварийности приходится на период с 17.00 до 20.00.

Сопутствующими факторами такой картины распределения аварийности могут служить возможное скопление усталости, проявление рассеянности внимания со стороны водителей транспорта, а также повышенный трафик на склоне трудового дня, считают в ГИБДД.

И просят водителей "прислушиваться" к своему физическому состоянию перед поездкой. В случае повышенной усталости или ухудшения самочувствия, по возможности, отказываться от управления транспортом.